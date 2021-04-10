Ледяхов считает Смолова основной ударной силой «Локомотива»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги.
Ледяхов считает Смолова основной ударной силой «Локомотива»
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«Смолов не играл долгое время. Его постоянно преследовали какие-то травмы. Сейчас он наконец набрал великолепную форму и выглядит очень прилично. Клубу «Сочи» в Кубке Фёдор забил классные мячи. Назову его основной ударной силой «Локо» на данном этапе. Плюс, конечно, он горит желанием вернуться в сборную и принять участие в Евро. По состоянию здоровья нападающий уже очень давно туда даже не вызывался. Дай бог ему закончить сезон без новых повреждений. Тогда появятся все шансы сыграть на первенстве континента», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов назвал отсутствие защитника Самуэля Жиго в матче с «Локомотивом» серьёзной проблемой для «Спартака».

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