Ледяхов считает Смолова основной ударной силой «Локомотива»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Смолов не играл долгое время. Его постоянно преследовали какие-то травмы. Сейчас он наконец набрал великолепную форму и выглядит очень прилично. Клубу «Сочи» в Кубке Фёдор забил классные мячи. Назову его основной ударной силой «Локо» на данном этапе. Плюс, конечно, он горит желанием вернуться в сборную и принять участие в Евро. По состоянию здоровья нападающий уже очень давно туда даже не вызывался. Дай бог ему закончить сезон без новых повреждений. Тогда появятся все шансы сыграть на первенстве континента», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов назвал отсутствие защитника Самуэля Жиго в матче с «Локомотивом» серьёзной проблемой для «Спартака».