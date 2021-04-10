Ледяхов назвал отсутствие Жиго в матче с «Локомотивом» серьёзной проблемой для «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном отсутствии получившего сотрясение мозга защитника команды Самуэля Жиго в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Это серьёзная проблема, ведь француз — ведущий защитник «Спартака». С другой стороны, в обойме есть Илья Кутепов, возможности которого всем хорошо известны. Неслучайно его даже вызвали на последний сбор национальной команды. Так что найдётся кем заменить Жиго. Пускай Кутепов доказывает, что является футболистом основного состава», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов заявил, что «Спартак» компенсирует проблемы в обороне яркой игрой в атаке.