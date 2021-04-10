Ледяхов: «Спартак» компенсирует проблемы в обороне яркой игрой в атаке
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«Пожалуй, это может стать решающим преимуществом для железнодорожников, ведь красно-белые пропускают в каждом матче. Причём возникают большие вопросы по тому, как команда защищается в целом. Вдобавок «Локо» и забивает немало, а весной отличную форму набрал Фёдор Смолов. Но подопечные Доменико Тедеско проблемы на своей половине компенсируют яркой игрой в атаке», — сказал Ледяхов в интервью RT.
Ранее Ледяхов предположил, что победитель матча «Локомотив» — «Спартак» пробьётся в ЛЧ.