Ледяхов: «Спартак» компенсирует проблемы в обороне яркой игрой в атаке

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о проблемах команды в обороне перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».

«Пожалуй, это может стать решающим преимуществом для железнодорожников, ведь красно-белые пропускают в каждом матче. Причём возникают большие вопросы по тому, как команда защищается в целом. Вдобавок «Локо» и забивает немало, а весной отличную форму набрал Фёдор Смолов. Но подопечные Доменико Тедеско проблемы на своей половине компенсируют яркой игрой в атаке», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Ранее Ледяхов предположил, что победитель матча «Локомотив» — «Спартак» пробьётся в ЛЧ.