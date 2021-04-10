Ледяхов предположил, что победитель матча «Локомотив» — «Спартак» пробьётся в ЛЧ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Сил «Локомотиву» должно хватить. Команда хорошо себя проявляет во всех отношениях после возобновления сезона. Сейчас красно-зелёные находятся на эмоциональном подъёме и к тому же вышли в полуфинал кубка. Нет ничего страшного, что вместо обычной тренировки они провели официальную игру. В РПЛ «Локомотив» в настоящий момент идёт третьим, «Спартак» — вторым. Это будет битва за место под солнцем. Можно предположить, что победитель пробьётся в Лигу чемпионов», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Он отметил, что многое будет зависеть от составов и формы команд. По его словам, не исключено, что из-за важности игры матч будет не очень зрелищным, но специалист всё же считает, что встреча будет обоюдоострой.

«Соперники как минимум забьют по одному мячу. Будем надеяться, что болельщики получат удовольствие», — добавил Ледяхов.

Ранее экс-президент железнодорожников Николай Наумов назвал «Локомотив» фаворитом матча со «Спартаком».