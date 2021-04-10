Наумов назвал «Локомотив» фаворитом матча со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Для меня «Локомотив» фаворит в этой игре. Они набрали ход, семь игр подряд побеждают. Очень стабильная игра у них. Мне кажется, «Локомотив» должен выиграть. «Спартак» хорош, но он чересчур эмоциональный, у них нет основательности. Сейчас между ними разница буквально четыре очка, это отыгрываемый отрыв. У команды завтра будет сильная мотивация, чтобы догнать «Спартак». Нет ощущения, что красно-белые сохранят этот отрыв», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что нельзя умалять заслуги тренера «Локомотива» Марко Николича в результатах команды в последних матчах. Кроме того, по его мнению, на обстановку в команде положительно повлиял приход Владимира Леонченко на пост гендиректора.

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее актёр Валерий Баринов заявил, что ожидает хорошего футбола от «Локомотива» в матче со «Спартаком».