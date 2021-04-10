Актёр Баринов ожидает хорошего футбола от «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Известный актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча со столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Жду хорошего футбола в исполнении «Локомотива». Фаворита в этом матче выделить нельзя, «Спартак» играет интересно. Соперники равны», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в предстоящей игре будет многое зависеть не только от формы команд, но и от везения.

«Думаю, что «Локомотив» сыграет вторым номером, «Спартаку» нужно больше атаковать. У них с обороной не всё хорошо, поэтому упор они сделают на атаке», — добавил артист.

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».