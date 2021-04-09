Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«В целом это две равные команды, которые весной хорошо преобразились и здорово действуют. Разве что у «Спартака» больше проблем с обороной. В этом смысле команда уступает «Локомотиву». Особенно будет тяжело, если из-за травмы не выйдет на поле Самюэль Жиго. Но при этом «Спартак» имеет лучший подбор атакующих футболистов и в нападении действует более мощно. В общем, команды со своими плюсами и минусами, потому трудно сказать, у кого больше шансов на успех», — приводят «Известия» слова Червиченко.

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее Аленичев рассказал о своём багаже.