Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на победу в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

«В целом это две равные команды, которые весной хорошо преобразились и здорово действуют. Разве что у «Спартака» больше проблем с обороной. В этом смысле команда уступает «Локомотиву». Особенно будет тяжело, если из-за травмы не выйдет на поле Самюэль Жиго. Но при этом «Спартак» имеет лучший подбор атакующих футболистов и в нападении действует более мощно. В общем, команды со своими плюсами и минусами, потому трудно сказать, у кого больше шансов на успех», — приводят «Известия» слова Червиченко. 

Матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее Аленичев рассказал о своём багаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить