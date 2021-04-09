Аленичев рассказал о своём багаже

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, с чем обычно ездит на отдых и что такое «багаж Аленичева».
Аленичев рассказал о своём багаже
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Если отправляюсь за границу, то обязательно беру теннисную ракетку. Сразу скажу, на отдыхе стараюсь обойтись без футбола. Мне хватает его в Москве. Что такое «багаж Аленичева»? Это чемодан, в котором лежала вся форма. И я Массимо Каррере его оставил. Собрал туда вещи, ракетку», — сказал Аленичев в программе «СмолТок».

Аленичев возглавлял московский «Спартак» с 2015 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Аленичев сравнил себя с Иньестой и Хави.

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