Аленичев сравнил себя с Иньестой и Хави

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев считает, что его игровой стиль был похож на тот, который демонстрировали легенды «Барселоны» Андрес Иньеста и Хави.

«По фактуре, наверное, Андреас Иньеста и Хави. Они приблизительно одного со мной роста и обладают схожей техникой и игровым мышлением. Но по футбольным меркам оба, конечно, мастеровитее. Также всегда нравился Зинедин Зидан, однако он всё-таки достаточно крупный», — сказал Аленичев в программе «СмолТок».

За свою карьеру Дмитрий Аленичев выступал за московский «Спартак», итальянские «Рому» и «Перуджу», а также португальский «Порту», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Ранее Аленичев высказался о Мостовом.