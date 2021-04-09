Аленичев сравнил себя с Иньестой и Хави

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев считает, что его игровой стиль был похож на тот, который демонстрировали легенды «Барселоны» Андрес Иньеста и Хави.
Аленичев сравнил себя с Иньестой и Хави
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«По фактуре, наверное, Андреас Иньеста и Хави. Они приблизительно одного со мной роста и обладают схожей техникой и игровым мышлением. Но по футбольным меркам оба, конечно, мастеровитее. Также всегда нравился Зинедин Зидан, однако он всё-таки достаточно крупный», — сказал Аленичев в программе «СмолТок».

За свою карьеру Дмитрий Аленичев выступал за московский «Спартак», итальянские «Рому» и «Перуджу», а также португальский «Порту», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. 

Ранее Аленичев высказался о Мостовом.

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