Тедеско не считает, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за удаления Айртона

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление бразильского защитника команды Айртона в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Тедеско не считает, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за удаления Айртона
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«Нужно будет посмотреть этот повтор. Не скажу, что проиграли из-за него. Мы проиграли всей командой. Он хорошо играл в первом тайме, а если и ошибся, то сделал это не нарочно. Он пропустит следующую встречу, и мы должны смотреть, кто выйдет на его позиции», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Айртон получил прямую красную карточку на 45-й минуте за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове.

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС относительно судейства в матче с «Локомотивом».

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