Николич — о Смолове: нападающий должен забивать

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение об игре форварда команды Фёдора Смолова, записавшего в свой актив один гол и одну голевую передачу.
Николич — о Смолове: нападающий должен забивать
  • © РИА Новости

«Смолов забивает постоянно. Это работа нападающего. Когда он забил два гола «Сочи», я тоже сказал, что это его работа. Нападающий должен забивать. У него есть необходимые качества», — заявил Николич на пресс-конференции.

Он отметил игру защитника Александра Сильянова и всю линию обороны.

«Они провели очень хороший матч. Я сказал перед матчем подопечным, что выигрывает и проигрывает только команда. Сильянов — один из группы молодых футболистов. Титков появлялся на поле, Мухин постоянно играет. Есть ещё ребята 2001 года рождения. Рад, что они с нами и добавляют. Сильянов провёл отличную игру, хотя это не его позиция, он правый защитник», — добавил специалист.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» был готов к игре «Спартака» первым номером.

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