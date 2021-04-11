Тренер заявил, что «Локомотив» был готов к игре «Спартака» первым номером
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«Можно играть по-разному, но мы справляемся. Какой раз играли против высокого прессинга, но у нас есть оружие против этого. Есть и против глубокой обороны. Для нас важна наша игра. Мы всегда имеем решения против разного футбола соперников. «Спартак» играет первым номером, много длинных передач. Мы хорошо подготовились и провели работу. На свою игру надо обращать 95% внимания, на игру соперника — 5%», — заявил Николич на пресс-конференции.
Он отметил, что у многих команд есть желание прессинговать высоко.
«У нас есть задача с этим справиться. «Спартак» нас подавил. Но можно сказать, что мы этим воспользовались и забивали. Есть два варианта, как можно посмотреть на эту ситуацию», — добавил специалист.
«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
Ранее Николич отметил хорошую форму Гилерме после матча со «Спартаком».