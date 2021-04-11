Николич отметил хорошую форму Гилерме после матча со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, после победы над «Спартаком» в мате 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение об игре голкипера команды Маринато Гилерме.

«Гилерме в хорошей форме. Думаю, каждый может говорить, что угодно, но факт остаётся фактом. Мы выиграли восемь матчей и не пропускаем почти, зато забиваем», — заявил Николич на пресс-конференции.

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Ранее Николич прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком».