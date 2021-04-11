Николич прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хочу поздравить команду с ещё одной победой. У нас уже восемь побед подряд. Набрали 3 очка. Это была наша цель. Нужно идти дальше, восстановиться и думать о следующей встрече с «Ростовом». Не пропустили снова, это тоже очень важно для нас», — заявил Николич на пресс-конференции.

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Ранее Смолов признался, что «Локомотиву» было тяжело в первые минуты матча со «Спартаком».