Николич прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком»
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«Хочу поздравить команду с ещё одной победой. У нас уже восемь побед подряд. Набрали 3 очка. Это была наша цель. Нужно идти дальше, восстановиться и думать о следующей встрече с «Ростовом». Не пропустили снова, это тоже очень важно для нас», — заявил Николич на пресс-конференции.
«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
Ранее Смолов признался, что «Локомотиву» было тяжело в первые минуты матча со «Спартаком».