Смолов признался, что «Локомотиву» было тяжело в первые минуты матча со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Нужно отдать должное «Спартаку» — это очень хорошая команда с подбором сильных исполнителей. Нам было очень сложно в первые минуты. Хорошо, что нам удалось забить два гола в первом тайме и довести матч до победного. Плюс у нас ещё было на одного игрока больше», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В минувшей игре Смолов отметился результативной передачей и забил мяч со штрафного.

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что игра защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки стала проблемой для его команды.