Гилерме: я сам стал причиной того, что меня не вызвали в сборную

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказал мнение о своём невызове в сборную России на мартовские матчи.

«Станислав Черчесов хорошо меня знает и знает, как я могу помочь. К нему нет никаких вопросов. Я сам стал причиной того, что мен не вызвали в сборную. В том году по качеству моей игры было много вопросов, но Черчесов всё равно до конца доверял. Честно говоря, я не был достоин вызовов в сборную, но он делал это. Значит, он доверяет мне, и я это знаю. Сделаю всё, чтобы вернуться в национальную команду. Это моя цель. Сделаю для этого всё возможное», — рассказал Гилерме.

На мартовский сбор команды и матчи отбора чемпионата мира 2022 года были вызваны  Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Ранее Гилерме заявил, что после победы над «Спартаком» у «Локомотива» есть шанс подняться на второе место в РПЛ.

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