Гилерме заявил, что после победы над «Спартаком» у «Локомотива» есть шанс подняться на второе место в РПЛ

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра, как мы и ожидали получилась сложной. Это была игра за шесть очков. Теперь есть шанс подняться на второе место. Это наша цель. Но начало игры вышло несколько нервным для нас, могли бы сыграть лучше в дебюте. Потом уже начали играть лучше, пошли контратаки. Главное, что получилось реализовать моменты, которые имели. После удаления, конечно, пытались играть умнее — на результат. Хорошо, что у нас всё получилось. Главное, команда набрала три балла», — заявил Гилерме после матча.

«Локомотив» на своём поле победил «Спартак» со счётом 2:0. Команда Николича с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

Ранее Николич отметил хорошую форму Гилерме после матча со «Спартаком».