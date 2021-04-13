Экс-вратарь «Спартака»: Гилерме не стоило обращать внимание на фанатов красно-белых
- РИА Новости
«Знаете, сколько мне кричали всего с трибун, когда я играл? Но чем больше кричали, тем спокойнее я становился. Появлялась некая гордость: получалось, что болельщики готовы были разорвать меня на куски только потому, что я не пропускал. Вратарь должен быть горд, что вызывает такие эмоции, поэтому Гилерме не стоило обращать внимание на фанатов «Спартака». Маринато ведь после возобновления сезона выглядит блестяще. Он стал лучше выбирать позицию и превратился в настоящего хозяина положения в штрафной. Думаю, сборной России он сейчас очень нужен», — сказал Кавазашвили RT.
Ранее экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров назвал правильным решение КДК РФС по эпизоду с Гилерме.