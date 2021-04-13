Экс-капитан «Спартака» назвал РПЛ цирком, в котором чемпион известен заранее

Короткая ссылка
Бывший капитан московского «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) признать верными все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Экс-капитан «Спартака» назвал РПЛ цирком, в котором чемпион известен заранее
  • РИА Новости

«Цирк, именуемый чемпионатом России по футболу, когда обладатель золотых медалей известен заранее, я комментировать не хочу. Так можете и написать. Бесплатный цирк. Больше у меня слов нет. На мой взгляд, против «Спартака» судьи допускают больше всего ошибок в текущем сезоне РПЛ. К сожалению, ситуация становится только хуже. Это в том числе доказывает выступление российских команд в еврокубках. Зачем тогда нужна VAR? Как хотят, так и рисуют линии. Как хотят, так и свистят. Судьи... Ладно, если бы они придерживались какой-то последовательности в решениях для всех команд. Был бы другой разговор, а так даже не хочется разговаривать на данную тему. Стоит ли вести речь о предвзятости? Однозначно», — сказал Шмаров в интервью RT.

Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного матча без зрителей условно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить