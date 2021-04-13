Экс-капитан «Спартака» назвал РПЛ цирком, в котором чемпион известен заранее
- РИА Новости
«Цирк, именуемый чемпионатом России по футболу, когда обладатель золотых медалей известен заранее, я комментировать не хочу. Так можете и написать. Бесплатный цирк. Больше у меня слов нет. На мой взгляд, против «Спартака» судьи допускают больше всего ошибок в текущем сезоне РПЛ. К сожалению, ситуация становится только хуже. Это в том числе доказывает выступление российских команд в еврокубках. Зачем тогда нужна VAR? Как хотят, так и рисуют линии. Как хотят, так и свистят. Судьи... Ладно, если бы они придерживались какой-то последовательности в решениях для всех команд. Был бы другой разговор, а так даже не хочется разговаривать на данную тему. Стоит ли вести речь о предвзятости? Однозначно», — сказал Шмаров в интервью RT.
Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного матча без зрителей условно.