«Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

«Локомотив» забил первым. Уже на четвёртой минуте отличился Франсуа Камано, а на шестой минуте Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество своей команды.

«Ростов» ответил голом Денниса Хаджикадунича, забившего на 33-й минуте.

Гости остались вдесятером на 52-й минуте. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Армин Гигович.

Ещё два мяча в составе «Локомотива» забил Гжегож Крыховяк, реализовавший пенальти на 65-й минуте, и Антонио Эдер, отличившийся на 90-й минуте.

Таким образом, «Локомотив», набрав 49 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ и опередил столичный «Спартак». «Ростов» с 37 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Ротор» в 26-м туре РПЛ.