«Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил свою победную серию во всех турнирах до девяти матчей.

Разгромная победа над «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги стала для «Локомотива» девятой подряд во всех турнирах, из которых семь — в РПЛ («Арсенал», «Сочи», «Уфа», «Ротор», «Спартак», «Ростов») и ещё две — в Кубке России («Тамбов», «Сочи»).

Суммарный счёт выигранных встреч — 23:3.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ.