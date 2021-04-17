«Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей
- @fclokomotiv
Разгромная победа над «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги стала для «Локомотива» девятой подряд во всех турнирах, из которых семь — в РПЛ («Арсенал», «Сочи», «Уфа», «Ротор», «Спартак», «Ростов») и ещё две — в Кубке России («Тамбов», «Сочи»).
Суммарный счёт выигранных встреч — 23:3.
В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ.