«Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил свою победную серию во всех турнирах до девяти матчей.
«Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Разгромная победа над «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги стала для «Локомотива» девятой подряд во всех турнирах, из которых семь — в РПЛ («Арсенал», «Сочи», «Уфа», «Ротор», «Спартак», «Ростов») и ещё две — в Кубке России («Тамбов», «Сочи»).

Суммарный счёт выигранных встреч — 23:3.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить