«Ахмат» обыграл «Химки» в 26-м туре РПЛ

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» одержал победу над подмосковными «Химками».

Матч, проходивший на «Ахмат-Арене» в Грозном, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами у победителей отметились Евгений Харин, Владимир Ильин и Георгий Мелкадзе. На 34-й минуте Ильин не реализовал пенальти. Единственный гол гостей — на счету Брайана Идову.

«Ахмат» набрал 35 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на восьмой строчке с 38 очками.

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