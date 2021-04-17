В «Тамбове» отреагировали на слухи, что арендованный у «Арсенала» Денисов не сыграет против туляков

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова прокомментировала информацию, согласно которой арендованный у тульского «Арсенала» защитник Александр Денисов не сыграет в матче 26-го тура Российской премьер-лиги между командами.

До этого в прессе появилась информация, что «Арсенал» обратился к «Тамбову» с просьбой не выпускать игрока в матче, а тамбовчане пошли навстречу.

«Официального письма от «Арсенала» не было. Видимо, такое решение было принято по договорённости с главным тренером. Больше ничего прокомментировать по этому поводу не могу», — цитирует Коновалову Sport24.

Денисов провёл за «Тамбов» шесть матчей в чемпионате России по футболу.

Встреча состоится 18 апреля в Туле. Начало — в 14:00 мск.

Ранее КДК объявил о решении по итогу перепалки в матче Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.