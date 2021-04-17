В «Тамбове» отреагировали на слухи, что арендованный у «Арсенала» Денисов не сыграет против туляков
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До этого в прессе появилась информация, что «Арсенал» обратился к «Тамбову» с просьбой не выпускать игрока в матче, а тамбовчане пошли навстречу.
«Официального письма от «Арсенала» не было. Видимо, такое решение было принято по договорённости с главным тренером. Больше ничего прокомментировать по этому поводу не могу», — цитирует Коновалову Sport24.
Денисов провёл за «Тамбов» шесть матчей в чемпионате России по футболу.
Встреча состоится 18 апреля в Туле. Начало — в 14:00 мск.
Ранее КДК объявил о решении по итогу перепалки в матче Кубка России «Арсенал» — ЦСКА.