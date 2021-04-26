11 голов «Зенита» и «Локомотива» аутсайдерам, триллер с двумя удалениями и пенальти в Уфе: события 27-го тура РПЛ

«Спартак» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в главном дерби страны и практически закрыл вопрос о составе тройки медалистов. «Локомотив» и «Зенит» суммарно забили 11 мячей в ворота «Тамбова» и «Ротора» соответственно. «Ростов» и «Краснодар» прервали затяжные неудачные серии, а «Сочи» и «Химки» вырвали победы над «Уфой» и «Динамо» в добавленное судьёй время. Главные события 27-го тура РПЛ — в материале RT.

Обмен голами в Екатеринбурге

«Ахмат» после неожиданного вылета из Кубка России на выезде не смог обыграть «Урал» — 1:1. Набрать три очка команде не помог даже гол 21-летнего Лечи Садулаева на 11-й минуте. Молодой полузащитник впервые в текущем сезоне попал в стартовый состав на матч РПЛ и сразу же отметился дебютным мячом в Премьер-лиге.

Екатеринбуржцам удалось отыграться уже после перерыва благодаря точному дальнему удару Рафала Августиняка. Этот мяч помог поляку выбиться в лидеры нынешнего розыгрыша чемпионата страны по количеству голов из-за пределов штрафной (четыре). Любопытно, что результативным оказался всего один выстрел хозяев из 21, при этом они лишь пять раз попали в створ чужих ворот.

29 ударов «Зенита» в Санкт-Петербурге

«Зенит» и вовсе нанёс по воротам «Ротора» 29 ударов, 17 из которых пришлись в створ. Однако волгоградцы на «Газпром Арене» успешно оборонялись на протяжении почти целого тайма. Во многом это им удавалось благодаря действиям вратаря Йосипа Чондрича, совершившего десять сейвов.

Но на второй добавленной минуте, когда мяч в собственные ворота срезал Соломон Кверквелия, и он оказался бессилен. Любопытно, что грузин отметился пятым автоголом в РПЛ. С 2008-го чаще свои ворота в рамках турнира не поражал никто.

А во второй половине встречи петербуржцы не оставили сопернику ни шанса, отличившись пять раз. Малком забил первый мяч с августа прошлого года, Андрей Мостовой — четвёртый после возобновления сезона, а Артём Дзюба — 14-й в текущем розыгрыше чемпионата. Наконец, появившийся на поле только на 76-й минуте Александр Ерохин успел как самомостоятельно огорчить Чондрича, так и ассистировать Алексею Сутормину.

«Зенит» уверенно сделал очередной шаг к третьему подряд чемпионству. Победа в следующем туре над «Локомотивом» обеспечит команде золото. «Ротор» же потерпел самое крупное поражение в истории в национальном первенстве.

Дубль Крыховяка в Саранске

В свою очередь, железнодорожники в преддверии ключевого противостояния в Санкт-Петербурге разгромили на выезде другого аутсайдера — «Тамбов» — со счётом 5:2 и добыли 11-ю победу подряд во всех турнирах. Тем самым Марко Николичу удалось повторить победную серию в «Локо» Юрия Сёмина в 1995-м, когда москвичи впервые в истории завоевали серебро чемпионата России.

В Саранске номинальные хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности почти до самого перерыва, пока Виталия Сычёва не переиграл Гжегож Крыховяк. Но, в отличие от «Ротора», они не расклеились, а тут же ответили сопернику голом Азера Алиева.

Во второй половине встречи фаворит всё же дожал оппонента. Фёдор Смолов забил шестой мяч после возобновления сезона. Крыховяк красивым ударом в дальний угол оформил дубль и с 11 результативными выстрелами упрочил лидерство командной гонке бомбардиров.

В концовке отличиться удалось даже двум защитникам — Мурило и Мацею Рыбусю, а Антон Коченков отразил пенальти в исполнении Юрия Бавина. Правда, Денис Кайков тут же после подачи углового всё-таки отправил снаряд в сетку. Но это не спасло «Тамбов» от восьмого поражения подряд в РПЛ.

Судейский скандал в Москве

А вот сражающееся за медали «Динамо» дома неожиданно уступило «Химкам» с минимальным счётом и теперь отстаёт от третьего места на четыре очка. При этом подопечные Сандро Шварца имели подавляющее преимущество и нанесли два десятка ударов по воротам соперника, восемь из которых — в створ. Но выше всяких похвал действовал на последнем рубеже Илья Лантратов. Когда же и он оказывался не в состоянии выручить гостей, на помощь им приходила удача: в первом тайме Арсен Захарян попал в штангу, а во втором Константин Тюкавин — в перекладину.

Вдобавок на 79-й минуте крайне неоднозначное решение в пользу «Химок» принял судья Евгений Кукуляк. Показалось, что Александр Филин в штрафной руками обхватил Николая Комличенко на подаче углового, не позволив ему нанести удар, но арбитр не стал назначать пенальти. В «Динамо» остались недовольны этим решением. По информации СМИ, клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

А подмосковному коллективу удача вновь улыбнулась уже в добавленное время, когда вышедший на замену Максим Глушенков отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина.

Реализованный пенальти на 91-й минуте в Уфе

Если в первый игровой день тура команды суммарно забили 16 голов, то во второй — ровно вдвое меньше. И то большую часть на себя взяли «Уфа» и «Сочи», которые провели настоящий матч-триллер. Достаточно того, что уже к 15-й минуте южане отправили два безответных мяча в ворота Алексея Чернова, заменявшего травмированного Александра Беленова. Сначала дебютный мяч в РПЛ забил Данила Прохин. В возрасте 19 лет и 336 дней он стал самым молодым автором гола в Премьер-лиге в истории клуба. Затем восьмым мячом в текущем сезоне РПЛ отметился Антон Заболотный.

Однако хозяева не опустили рук и быстро сократили отставание в счёте до минимума благодаря точному удару Вячеслава Кротова. А в конце первого тайма «Сочи» к тому же остался в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова, и во втором тайме башкортостанцам всё же удалось восстановить статус-кво на табло. Тимур Жамалетдинов отличился спустя пять минут после выхода на замену.

Однако концовка осталась за подопечными Владимира Федотова. На 89-й минуте Боян Йокич рукой преградил путь мячу в собственные ворота, и судья Игорь Панин назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кристиан Нобоа, который до этого отдал голевую передачу. Теперь в активе эквадорца десять мячей и семь результативных пасов в текущем сезоне РПЛ.

Спасение Песьякова в Ростове-на-Дону

Не обошлось без удалений и пенальти и в матче «Ростов» — «Арсенал». Только в Ростове-на-Дону Владислав Безбородов показал одну красную карточку и назначил два одиннадцатиметровых.

Крайне полезно сыграл молодой швед Понтус Алмквист. Сначала он во втором тайме вынудил сфолить на себе ценой удаления Тараса Бурлака, а затем получил по ногам в чужой штрафной. Дмитрий Полоз с точки спокойно переиграл Егора Шамова.

А незадолго до финального свистка Безбородов назначил пенальти уже в ворота хозяев, но Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра и парировал третий одиннадцатиметровый в нынешнем розыгрыше РПЛ. Это лучший результат турнира.

Успех «Спартака» в московском дерби

«Спартак» в главном матче тура дома с минимальным счётом обыграл в московском дерби ЦСКА и продолжил погоню за «Локомотивом» в турнирной таблице. Красно-белые на протяжении большей части встречи владели преимуществом и заслуженно набрали три очка.

Армейцы же проиграли три матча подряд во всех турнирах и не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. Это позволило подопечным Доменико Тедеско прервать неприятную серию из десяти игр подряд в чемпионате страны с пропущенными мячами.

Игорь Акинфеев в этот вечер тоже делал всё, чтобы оставить свои владения в неприкосновенности, но в начале второго тайма пропустил от Джордана Ларссона. Швед забил 13-й мяч в текущем сезоне РПЛ и вышел на третье место в гонке бомбардиров первенства. Опережают его только нападающие «Зенита» Сердар Азмун (16) и Артём Дзюба (14).

При этом армейцы вынуждены были больше тайма действовать в меньшинстве после спорного удаления Ильзата Ахметова.

Первая победа Гончаренко в «Краснодаре»

Между тем бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко одержал дебютную победу во главе «Краснодара», причём ему удалось это сделать в выездном противостоянии с «Рубином», который возглавляет его бывший соратник Леонид Слуцкий.

Кроме того, 43-летний специалист впервые в карьере обыграл коллегу. До этого его команды в шести матчах потерпели пять поражений при одной ничьей. В частности, в прошлом году казанцы дважды обыграли армейцев.

На этот раз три очка южанам принёс Алексей Ионов. После прихода Гончаренко футболист превратился в настоящего лидера команды и забил третий мяч в последних двух турах Премьер-лиги. В отсутствии Дениса Макарова и Хвичи Кварацхелии «Рубин» отыграться не смог и на четыре балла отстал от третьего места.