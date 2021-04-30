Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»

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Член совета директоров московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин объявил об уходе из клуба.
Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив». За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учёбой в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на лучших курсах UEFA MIP, и убедился на практике, какие разные подходы к управлению клубом в Европе и России. Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив», — написал Булыкин на своей странице в Instagram.

Он также поблагодарил тренеров и руководство «Локомотива», пожелал удачи и успехов московскому клубу.

Напомним, что Булыкин был футболистом «Локомотива» с 1995 по 2001 год.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт с 75% заполняемости трибун.

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