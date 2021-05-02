Малком высказал мнение о натурализации Гилерме

Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком высказал мнение о решении голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме принять российское гражданство.

«Во-первых, он хороший голкипер, прекрасно действует ногами, но играть за бразильскую сборную возможности у него не было. В итоге Гилерме сделал этот выбор. На мой взгляд, это правильно, если его здесь принимают и любят и это совпало с его желанием защищать цвета вашей сборной. Желаю Гилерме долгих спортивных лет и приносить пользу России», — приводит слов Малкома «Матч ТВ».

35-летний Гилерме перешёл в Локомотив в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе». В ноябре 2015 года он получил российское гражданство и уже в марте 2016 года дебютировал за сборную России, за которую с тех пор отыграл 16 матчей, в десяти из которых не пропустил ни одного мяча.

Ранее Малком рассказал о своём отношении к сопоставлению суммы своего трансфера с уровнем игры.