Футболист «Зенита» Малком: я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум

Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к сопоставлению суммы своего трансфера с уровнем игры.

«В этом вопросе людей тоже отлично понимаю. Многие ждут, что новичок сразу начнёт показывать на поле чудеса. Ещё раз скажу абсолютно откровенно — я каждый раз стараюсь демонстрировать свой максимум. Если же порой не удаётся на все 100% помочь команде, это не значит, что я не хочу ей помогать. Очень хочу! Просто бывает, что обстоятельства складываются так, что это не удаётся сделать в полной мере и так, как хочется. Однако я стараюсь. И могу только пообещать, что продолжу выкладываться и отдавать всего себя в каждом моменте, который выпадет мне на поле. Я не Месси — я Малком. То есть не волшебник», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Он отметил, что старается повышать свой уровень, показывать всё, на что способен, и быть среди лучших игроков Российской премьер-лиги.

«Пусть даже мне не всегда удаётся забивать или отдавать столько голевых передач, сколько хотелось бы. Однако я работаю над всем этим. Сейчас буду продолжать набирать форму, а в целом — стараться доводить свою игру до совершенства. Моя главная страсть и моё единственное желание на сегодня — это всегда побеждать с «Зенитом». Приехал сюда, чтобы помогать завоёвывать ему титулы», — добавил бразилец.

24-летний бразилец перешёл в «Зенит» из каталонской «Барселоны» в августе 2019 года за 40 млн. В его активе шесть голов и шесть результативных передач в 38 матчах за петербургский клуб, в составе которого он уже стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России.