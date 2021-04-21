Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России

Короткая ссылка
Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком высказал мнение о возможности выступлений за сборную России по футболу.
Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России
  • РИА Новости

«Конечно, я бразилец. Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть план «Б». Играть в сборной Бразилии — моя самая большая мечта. Но нужно играть, снова забивать голы, снова выделяться на поле, а потом уже думать об этом», — приводит слова Малкома Globo Esporte.

24-летний бразилец в 2019 году, после перехода в «Зенит» допустил возможность выступления за российскую сборную.

Ранее в сборной России по футболу назвали даты контрольных матчей с Польшей и Болгарией

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить