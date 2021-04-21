Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России

Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком высказал мнение о возможности выступлений за сборную России по футболу.

«Конечно, я бразилец. Кто не захочет играть за свою страну? Но если не видишь возможности это делать, должен быть план «Б». Играть в сборной Бразилии — моя самая большая мечта. Но нужно играть, снова забивать голы, снова выделяться на поле, а потом уже думать об этом», — приводит слова Малкома Globo Esporte.

24-летний бразилец в 2019 году, после перехода в «Зенит» допустил возможность выступления за российскую сборную.

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