Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги сообщил, что следующая игра команды станет последней домашней встречей для главного тренера Доменико Тедеско на его посту.

«Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, поддержать и оказать тренеру и команде мощную поддержку», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

10 мая в рамках 29-го тура красно-белые дома сыграют с «Химками».

Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона.