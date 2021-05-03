Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после победы над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги сообщил, что следующая игра команды станет последней домашней встречей для главного тренера Доменико Тедеско на его посту.
Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, поддержать и оказать тренеру и команде мощную поддержку», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52). 

10 мая в рамках 29-го тура красно-белые дома сыграют с «Химками».

Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона.

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