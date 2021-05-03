Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке»
- РИА Новости
«Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, поддержать и оказать тренеру и команде мощную поддержку», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).
10 мая в рамках 29-го тура красно-белые дома сыграют с «Химками».
Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона.