Кавазашвили считает, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу команды над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Капитальные молодцы! Сейчас ещё два матча выиграют и второе место возьмут. «Локомотив» получил взрыв атомной бомбы, как в Хиросиме и Нагасаки, и может не очухаться. Но спартаковскую игру я ни с чем не могу сравнить. Мне вообще непонятна эта команда», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По его словам, раньше он понимал футбол и стиль игры «Спартака», но не сейчас. Кроме того, у него нет надежды на индивидуальную силу каких-то игроков.

«Айртон сегодня не играл — и команда сразу выиграла. Селихов наконец ожил. Может, поставят его в следующих матчах на удачу. Он фартовый. А с командой я не знаю, что дальше будет. Куда она полетит, ума не приложу», — сказал Кавазашвили.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

Ранее сообщалось, что «Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ.