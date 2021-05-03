Кавазашвили считает, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу команды над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили считает, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Капитальные молодцы! Сейчас ещё два матча выиграют и второе место возьмут. «Локомотив» получил взрыв атомной бомбы, как в Хиросиме и Нагасаки, и может не очухаться. Но спартаковскую игру я ни с чем не могу сравнить. Мне вообще непонятна эта команда», — цитирует Кавазашвили Sport24.

По его словам, раньше он понимал футбол и стиль игры «Спартака», но не сейчас. Кроме того, у него нет надежды на индивидуальную силу каких-то игроков.

«Айртон сегодня не играл — и команда сразу выиграла. Селихов наконец ожил. Может, поставят его в следующих матчах на удачу. Он фартовый. А с командой я не знаю, что дальше будет. Куда она полетит, ума не приложу», — сказал Кавазашвили.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52). 

Ранее сообщалось, что «Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить