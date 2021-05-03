В «Спартаке» подтвердили начало переговоров с кандидатом на пост нового главного тренера
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Фетисова.
Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
«Спартак» в гостях обыграл «Арсенал» со счётом 2:1, набрал 53 очка и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).
Ранее Леонид Федун пригласил болельщиков на последний домашний матч Тедеско в «Спартаке».