Соболев забил свой 13-й мяч в текущем сезоне РПЛ и сравнялся по голам с Ларссоном

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отметился 13-м голом в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата с тульским «Арсеналом» Соболев открыл счёт ударом головой после подачи Виктора Мозеса.

Теперь на счету Соболева 13 голов в РПЛ. Он сравнялся по этому показателю с другим форвардом «Спартака» — Джорданом Ларссоном. Они делят третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее Андрей Червиченко отреагировал на вхождение Заремы Салиховой в совет директоров «Спартака».