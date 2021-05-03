Соболев забил свой 13-й мяч в текущем сезоне РПЛ и сравнялся по голам с Ларссоном
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На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата с тульским «Арсеналом» Соболев открыл счёт ударом головой после подачи Виктора Мозеса.
Теперь на счету Соболева 13 голов в РПЛ. Он сравнялся по этому показателю с другим форвардом «Спартака» — Джорданом Ларссоном. Они делят третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
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