Червиченко отреагировал на вхождение Салиховой в совет директоров «Спартака»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на изменения в руководстве клуба.
Червиченко отреагировал на вхождение Салиховой в совет директоров «Спартака»
  • ©spartak.com

«Салихова — жена хозяина клуба. Я так понимаю, что теперь это их общие деньги и она хочет участвовать в их тратах совместно. А может быть, она хочет найти себя футбольным менеджером. Посмотреть новым взглядом на все эти вещи. Судя по перепискам, которые постоянно публикуются, она активно участвует в жизни и клуба и, видимо, ей это нравится. А вообще, совет директоров — это ведь не всегда про футбол. Она ведь может работать с финансами или структурой. В этом плане я вообще не вижу проблем», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс». 

3 мая в состав совета директоров были включены Зарема Салихова, а также Юсуф Алекперов — сын главы «Лукойла» и одного из главных акционеров клуба Вагита Алекперова.

Ранее сообщалось, что Салихова вошла в совет директоров «Спартака» и возглавила комитет по аудиту.

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