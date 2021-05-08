«Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ

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«Оренбург» разгромил омский «Иртыш» в матче 41-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Оренбург» обеспечил себе второе место в ФНЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Мячи забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьёв и Джоэль Фамейе (с пенальти).

Таким образом, «Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице ФНЛ, которое должно обеспечить участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

При этом комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензии для выступления в РПЛ в сезоне-2021/22 из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям. До 12 мая у клуба есть возможность подать апелляцию. 

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для участия в РПЛ.

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