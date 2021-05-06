Червиченко — о ситуации с «Оренбургом»: пора перестать быть банановой республикой

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.
Червиченко — о ситуации с «Оренбургом»: пора перестать быть банановой республикой
  • РИА Новости

«Нам пора в рамках нашей футбольной страны перестать быть банановой республикой. Есть правила, нормы и законы, которые нужно чётко соблюдать. Допустим, очень простая ситуация: команды выходят в еврокубки, и им присылают положение для выступления. Я не припомню ни одной дискуссии на счёт спортивной составляющей. Все что делают? Берут под козырёк и идут выполнять все требования: к раздевалке, судейским, инфраструктуре и трансляциям. Нигде и никто не рассуждает о спортивном принципе. Почему в Европе все берут под козырёк, а в своей собственной стране никто так не поступает? Сколько может продолжаться этот хозяйственный бардак», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что в данной ситуации строгость уместна.

«Мы не должны получать недокомплект в виде «Оренбурга». Есть люди и регионы, которые тратят на это деньги, а у этих почему индульгенция? Почему люди должны переодеваться в собачатнях, мыться ржавой водой после игры и терпеть срывы трансляций из-за обрыва кабеля?» — добавил экс-президент «Спартака».

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензии для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22 из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что планируют завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года.

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