В «Оренбурге» заявили, что планируют завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года

Футбольный клуб «Оренбург» рассчитывает завершить реконструкцию домашнего стадиона «Газовик» к июню 2022 года.

«Наличие инфраструктуры, которая отвечает требованиям болельщиков и игроков, подвергается сомнению в плане количества посадочных мест. В 2020 году мы начали заниматься реконструкцией, чтобы довести вместимость до 10 тыс. зрителей. Было составлено техническое задание, решены прочие процедурные вопросы. Но год был очень сложный, то, что мы намечали сделать тогда, не увенчалось успехом», — приводит ТАСС слова президента клуба Василия Еремякина.

Он выразил уверенность, что уже в июне текущего года начнутся работы по реконструкции арены.

«Предполагается, что к июню следующего года все работы, связанные с реконструкцией, мы завершим. В этом нет сомнений: есть источники финансирования, проект готов, решён вопрос с подрядной организацией», — добавил Еремякин.

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензии для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22 из-за несоответствия стадиона необходимым требованиям.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ.