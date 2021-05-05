«Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ
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5 мая состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов на получение РФС I.
«Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо Москва», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания Владикавказ», «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что клубы имеют право подать апелляцию, которая будет рассмотрена 12 мая на заседании апелляционной комиссии. До этого времени у команд есть возможность исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.
Ранее в «Оренбурге» высказались о ситуации с лицензированием.