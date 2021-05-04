В «Оренбурге» высказались о ситуации с лицензированием

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Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин высказал мнение о решении большинства команд Российской премьер-лиги проголосовать против предоставления клубу исключения при прохождении процедуры лицензирования на сезон-2021/22 РПЛ.
В «Оренбурге» высказались о ситуации с лицензированием
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Говорят, что стадиону могут не дать лицензию? Я не знаю. Клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как. Конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года все разрешали, а сейчас — нет. По спортивному принципу всё нормально. Задача стоит, мы её выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал», — приводит слова Столыпина Metaratings.

«Оренбург» за два тура до завершения сезона Футбольной национальной лиги занимает второе место в турнирной таблице, которое позволит клубу напрямую попасть в РПЛ в следующем сезоне. При этом клуб может не пройти процедуру лицензирования и остаться в ФНЛ из-за несоответствия стадиона требованиям регламента.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ проголосовали против исключения для «Оренбурга».

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