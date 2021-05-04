Источник: клубы РПЛ проголосовали против исключения для «Оренбурга»

На совещании Российской премьер-лиги (РПЛ), которое проходит в Москве, лига и клубы не поддержали исключение для ФК «Оренбург», который претендует на повышение в классе по спортивному принципу, однако не соответствует необходимым критериям по инфраструктуре стадиона.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, РПЛ высказалась за спортивный принцип, однако при этом все участники турнира должны строго соответствовать критериям лицензирования. Оренбуржцев поддержал лишь «Урал», а «Сочи» воздержался.

В случае недопуска «Оренбурга» напрямую в РПЛ попадут «Крылья Советов» и идущий в ФНЛ третьим «Нижний Новгород». В этом случае стыковых матчей с участием 13-го коллектива РПЛ не будет — в них примет участие только команда, финишировавшая 14-й.

Окончательное решение по судьбе клуба «Оренбург» должна принять комиссия РФС по лицензированию.

Ранее «Оренбург» обратился к Прядкину с просьбой позволить клубу сыграть в РПЛ в следующем сезоне.