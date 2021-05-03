ФК «Оренбург» обратился к Прядкину с просьбой позволить клубу сыграть в РПЛ в следующем сезоне

ФК «Оренбург» написал письмо президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, в котором попросил разрешения в порядке исключения сыграть чемпионат следующего сезона на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». «Оренбург» в случае победы над «Иртышом» в ближайшем туре ФНЛ напрямую выходит в РПЛ, однако из-за несоответствия стадиона требованиям лиги не сможет получить лицензию. Этот критерий является обязательным.

Если кто-нибудь из членов исполкома вынесет этот вопрос на заседание исполкома РФС, то после голосования в порядке исключения клубу могут выдать лицензию. Для того чтобы вынести этот вопрос на исполком, Прядкину нужно получить одобрение клубов лиги.

По информации источника, 4 мая состоится экстренное собрание РПЛ, на котором будут решать судьбу лицензирования «Оренбурга» и его допуск к чемпионату следующего года.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона.