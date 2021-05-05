«Оренбург» и «Алания» не прошли процедуру лицензирования в РПЛ

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Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по шести клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые претендуют на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Оренбург» и «Алания» не прошли процедуру лицензирования в РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, у «Алании» выполнено лишь девять критериев РПЛ из 24, а стадион команды признан не соответствующим инфраструктурным и кадрово-административным критериям лиги. У «Оренбурга» выполнено 14 критериев из 24, однако клуб и стадион «Газовик» также не смогли пройти процедуру.

Успешно прошли лицензирование «Балтика», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Торпедо». 

«Велес» отказался проходить процедуру лицензирования, о чём уведомил письмом в адрес РПЛ.

Ранее РПЛ выступила с заявлением относительно обращения «Оренбурга».

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