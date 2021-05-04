РПЛ выступила с заявлением относительно обращения «Оренбурга»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно обращения футбольного клуба «Оренбург».

«Оренбург» обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в РПЛ сезона-2021/22, несмотря на несоответствие стадиона лицензионным критериям РПЛ. Лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. «Оренбург» — субъект ФНЛ, и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов», — говорится в заявлении.

«Оренбург» за два тура до завершения сезона Футбольной национальной лиги занимает второе место в турнирной таблице, которое позволит клубу напрямую попасть в РПЛ в следующем сезоне. При этом клуб может не пройти процедуру лицензирования и остаться в ФНЛ из-за несоответствия стадиона требованиям регламента.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» высказались о ситуации с лицензированием.