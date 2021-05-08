Футболист «Динамо» Ордец был удалён во втором тайме матча с «Локомотивом»
Московское «Динамо» осталось в меньшинстве во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
- © РИА Новости / Владимир Песня
На 73-й минуте игры защитник бело-голубых Иван Ордец получил вторую жёлтую карточку, из-за чего был удалён. Первое предупреждение он получил на 31-й минуте.
Ранее арбитр отменил гол «Локомотива» в матче с «Динамо» после использования VAR.
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