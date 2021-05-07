«Сочи» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с «Ротором»

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«Сочи» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с «Ротором»
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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Сочи» забил первым. На девятой минуте отличился Александр Руденко.

«Ротор» ответил голом Алексея Щёткина, забившего на 30-й минуте.

Победу «Сочи» принёс мяч Артура Юсупова, отличившегося на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Сочи» с 52 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с 21 очком — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Тамбов» в матче РПЛ.

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