«Сочи» в компенсированное время вырвал победу в матче РПЛ с «Ротором»

«Сочи» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Сочи» забил первым. На девятой минуте отличился Александр Руденко.

«Ротор» ответил голом Алексея Щёткина, забившего на 30-й минуте.

Победу «Сочи» принёс мяч Артура Юсупова, отличившегося на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Сочи» с 52 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с 21 очком — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» победил «Тамбов» в матче РПЛ.