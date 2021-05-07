«Ахмат» победил «Тамбов» в матче РПЛ

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Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Тамбовом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» победил «Тамбов» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ахмату» принесли голы Евгения Харина, отличившегося на 15-й минуте, Артёма Поляруса, забившего на 18-й, и Владимира Ильина, поразившего ворота соперников на 80-й минуте.

«Тамбов» ответил голом Артёма Архипова, забившего на 63-й минуте.

«Ахмат» с 39 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», потерпевший десятое поражение подряд, с 13 очками занимает последнее, 16-е место.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» отреагировали на отстранение арбитра за ошибку в матче с «Ротором».

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