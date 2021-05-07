В «Ахмате» отреагировали на отстранение арбитра за ошибку в матче с «Ротором»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) об отстранении арбитра Станислава Васильева, допустившего ошибку в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
В «Ахмате» отреагировали на отстранение арбитра за ошибку в матче с «Ротором»
  • РИА Новости

«Ахмат» не выступает за пожизненное отстранение судей. Да, мы попросили оценить работу Васильева, но только такими методами можно принудить судить адекватно. Мы принимаем решение ЭСК, но хотели бы также получить оценку работы судей на VAR. Они Васильева даже к монитору не позвали! Это нонсенс! Васильев не увидел или не хотел увидеть нарушения, но ведь арбитры на VAR должны исправлять ошибки главного. Если мы будем молчать, то ошибки так и будут продолжаться. Если они будут продолжаться — откажемся оплачивать VAR. Поймите, мы не жаждем крови. Мы хотим, чтобы судили адекватно и непредвзято», — приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

В матче, прошедшем в Волгограде 1 мая, «Ротор» одержал победу над «Ахматом» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат».

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