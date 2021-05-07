РФС отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитра Станислава Васильева от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат»
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«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча 28-го тура РПЛ. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания ЭСК я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

В матче, прошедшем в Волгограде 1 мая, «Ротор» одержал победу над «Ахматом» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив».

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