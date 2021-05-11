Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России
- РИА Новости
«Финальный разговор был после последнего матча ЦСКА, мы созвонились. На сегодняшний день он не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. У нас хорошие отношения, никакого двойного дна нет», — заявил Черчесов.
Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после выступления на домашнем чемпионате мира — 2018, где россияне дошли до четвертьфинала.
Ранее Созин высказал мнение, что Черчесов ещё может вернуть Акинфеева в сборную России.