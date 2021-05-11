Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил, обсуждал ли он с голкипером московского ЦСКА Игорем Акинфеевым его возможное возвращение в национальную команду.
Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России
  • РИА Новости

«Финальный разговор был после последнего матча ЦСКА, мы созвонились. На сегодняшний день он не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. У нас хорошие отношения, никакого двойного дна нет», — заявил Черчесов.

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после выступления на домашнем чемпионате мира — 2018, где россияне дошли до четвертьфинала.

Ранее Созин высказал мнение, что Черчесов ещё может вернуть Акинфеева в сборную России.

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