Созин считает, что Черчесов ещё может вернуть Акинфеева в сборную России

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России.

«Понятно, что первый вратарь нашего футбола — это Акинфеев. Что-то мне подсказывает, что Станислав Черчесов либо уже поговорил с ним о возвращении к сборной, либо поговорит ещё. Черчесов — профессионал, он хочет лучшего результата. Не удивлюсь, если они договорятся и Акинфеев появится в сборной. Ну а если нет, то только из-за здоровья Игоря или его нежелания играть за сборную, причин может быть много», — приводит слова Созина «Чемпионат».

В расширенный состав сборной для подготовки к Евро-2020 вошли голкиперы Юрий Дюпин, Андрей Лунёв, Матвей Сафонов и Антон Шунин, а в резервный список — Александр Максименко.

Ранее Александр Самедов признался, что удивлён непопаданию Смолова и Гилерме в расширенный список сборной России.