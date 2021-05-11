Созин считает, что Черчесов ещё может вернуть Акинфеева в сборную России

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Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в сборную России.
Созин считает, что Черчесов ещё может вернуть Акинфеева в сборную России
  • РИА Новости

«Понятно, что первый вратарь нашего футбола — это Акинфеев. Что-то мне подсказывает, что Станислав Черчесов либо уже поговорил с ним о возвращении к сборной, либо поговорит ещё. Черчесов — профессионал, он хочет лучшего результата. Не удивлюсь, если они договорятся и Акинфеев появится в сборной. Ну а если нет, то только из-за здоровья Игоря или его нежелания играть за сборную, причин может быть много», — приводит слова Созина «Чемпионат».

В расширенный состав сборной для подготовки к Евро-2020 вошли голкиперы Юрий Дюпин, Андрей Лунёв, Матвей Сафонов и Антон Шунин, а в резервный список — Александр Максименко.

Ранее Александр Самедов признался, что удивлён непопаданию Смолова и Гилерме в расширенный список сборной России.

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