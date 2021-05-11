Самедов признался, что удивлён непопаданию Смолова и Гилерме в расширенный список сборной России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о расширенном составе национальной команды на грядущий чемпионат Европы.
Самедов признался, что удивлён непопаданию Смолова и Гилерме в расширенный список сборной России
  • РИА Новости

«Смолов не попал в расширенный список? Очень жаль. Для меня это несколько неожиданно, честно говоря. Но мне некорректно говорить, правильным было это решение или нет. Тренерский штаб сделал такой выбор. Причин я не знаю, но им виднее. Невызовом Гилерме я также удивлён. Он действительно сильно провёл этот отрезок чемпионата, можно сказать, что заслужил. Но тренерский штаб так решил, здесь уже ничего не сделаешь», — цитирует Самедова Sport24.

Форвард «Локомотива» Фёдор Cмолов попал в резервный список сборной, а вратаря команды Гилерме не оказалось даже в нём.

Ранее Мостовой выразил мнение, что Смолов должен был попасть в состав сборной России вместо Заболотного.

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